Берлин уже начал закупку газа в обход Москвы

Берлин уже начал закупку газа в обход Москвы Новости
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Германия начала покупать голубое топливо в обход России. Соответствующей информацией поделился немецкий канцлер Олаф Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин при этом продолжает получать российские газ, уголь и нефть. Олаф Шольц при этом сообщил, что решение о приостановке российского трубопровода «Северный поток — 2» было своевременным.

Ранее немецкий канцлер отметил, что решение не предоставить Украине и Грузии разрешение на вступление в Североатлантический альянс было правильным. По словам Олафа Шольца, этот вопрос в данный момент не стоит и не стоял в повестке. Он также добавил, что блок не имел планов по размещению вооружения на украинской территории.

 
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