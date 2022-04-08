Берлин потратит два миллиарда евро на поддержку беженцев из Украины

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Федеральные власти ФРГ выделят два миллиарда евро
региональному правительству в этом году, чтобы разместить и интегрировать
беженцев из Украины. Информацией об этом поделился канцлер Германии Олаф Шольц.
Немецкий политик после совещания с главами правительств
федеральных земель сообщил, что Германия выделит два миллиарда евро в текущем
году, 500 миллионов из которых предназначены местным властям. По словам Шольца,
эти деньги нужны, чтобы финансово гарантировать дополнительные расходы земель, связанные
с размещением украинцев.
Шольц ранее сообщил, что Берлин и Киев ведут переговоры по
гарантиям безопасности, однако конкретных договоренностей в данный момент нет, передают
argumenti.ru.
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