Берлин потратит два миллиарда евро на поддержку беженцев из Украины

Немецкий политик после совещания с главами правительств

федеральных земель сообщил, что Германия выделит два миллиарда евро в текущем

году, 500 миллионов из которых предназначены местным властям. По словам Шольца,

эти деньги нужны, чтобы финансово гарантировать дополнительные расходы земель, связанные

с размещением украинцев.