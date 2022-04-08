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    Берлин потратит два миллиарда евро на поддержку беженцев из Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Федеральные власти ФРГ выделят два миллиарда евро
    региональному правительству в этом году, чтобы разместить и интегрировать
    беженцев из Украины. Информацией об этом поделился канцлер Германии Олаф Шольц.

    Немецкий политик после совещания с главами правительств
    федеральных земель сообщил, что Германия выделит два миллиарда евро в текущем
    году, 500 миллионов из которых предназначены местным властям. По словам Шольца,
    эти деньги нужны, чтобы финансово гарантировать дополнительные расходы земель, связанные
    с размещением украинцев.

    Шольц ранее сообщил, что Берлин и Киев ведут переговоры по
    гарантиям безопасности, однако конкретных договоренностей в данный момент нет, передают
    argumenti.ru.

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