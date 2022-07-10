Берлин блокирует выделение финансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро

Германия тормозит выделение средств в рамках пакета помощи Украине, принятого на саммите Евросоюза в конце июня, в размере 9 млрд евро, сообщает газета Corriere della Sera.
По словам издания, которое ссылается на источники в Брюсселе и Киеве, блокирует реализацию решений министр финансов Германии Кристиан Линднер, который не одобряет планы Еврокомиссии финансировать программу за счет общего европейского долга.
Со стороны Берлина пока получено одобрение транша в 1 млрд евро. При этом Киев настаивает на том, что ему необходимо 5 млрд долларов ежемесячно. Украине уже грозит дефолт в сентябре, когда наступит очередной срок для выплат по внешней задолженности.