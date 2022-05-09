Беременную Ваенгу сильно избили на Украине за то, что она русская

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Российская певица Елена Ваенга призналась, что ее избили во время корпоратива на Западной Украине. Подробности она рассказала в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
По словам артистки, эти события разворачивались в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович. В преддверии Нового года ее пригласили на корпоратив. После выступления певица пошла в гостиницу, где столкнулась с пьяной девушкой. По словам Ваенги, незнакомка ворвалась к ней в номер и начала что-то высказывать в агрессивной манере на украинском языке.
«Я ей пыталась объяснить на русском, в итоге услышала массу оскорблений. Она постоянно произносила слово “москалька”. Я начала ее выталкивать с номера. В ответ она меня сильно избила», — пояснила артистка.
Ваенга добавила, что после избиения долго восстанавливалась — челюсть «не открывалась три дня».