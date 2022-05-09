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    Беременную Ваенгу сильно избили на Украине за то, что она русская

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Беременную Ваенгу сильно избили на Украине за то, что она русская

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    Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Российская певица Елена Ваенга призналась, что ее избили во время корпоратива на Западной Украине. Подробности она рассказала в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

    По словам артистки, эти события разворачивались в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович. В преддверии Нового года ее пригласили на корпоратив. После выступления певица пошла в гостиницу, где столкнулась с пьяной девушкой. По словам Ваенги, незнакомка ворвалась к ней в номер и начала что-то высказывать в агрессивной манере на украинском языке.

    Vadim Tarakanov/Global Look Press
    Vadim Tarakanov/Global Look Press

    «Я ей пыталась объяснить на русском, в итоге услышала массу оскорблений. Она постоянно произносила слово “москалька”. Я начала ее выталкивать с номера. В ответ она меня сильно избила», — пояснила артистка.

    Ваенга добавила, что после избиения долго восстанавливалась — челюсть «не открывалась три дня».

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