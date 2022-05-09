Беременную Ваенгу сильно избили на Украине за то, что она русская

По словам артистки, эти события разворачивались в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович. В преддверии Нового года ее пригласили на корпоратив. После выступления певица пошла в гостиницу, где столкнулась с пьяной девушкой. По словам Ваенги, незнакомка ворвалась к ней в номер и начала что-то высказывать в агрессивной манере на украинском языке.