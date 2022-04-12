Беременная жительница Волновахи бежала в Донецк ради спасения ребенка

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Жительница Волновахи, находясь на девятом месяце беременности, сбежала в Донецк от обстрелов ВСУ.
Женщина рисковала жизнью, чтобы спасти ребенка. На своей родине она с семьей постоянно находилась под прицелом украинских военных. Беженку приняли в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства, где и появился на свет ее ребенок.
«Нас привезли в больницу Вишневского, я очень рада, что попала в Донецк. Нам здесь оказали бесплатную медицинскую помощь. Лекарства, препараты все», — рассказала женщина Федеральному агентству новостей.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Основная цель — демилитаризация и денацификация страны.
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