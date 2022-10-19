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Беременная уроженка Смоленской области погибла под колесами электрички в Подмосковье

Беременная уроженка Смоленской области погибла под колесами электрички в Подмосковье
НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Электричка насмерть сбила женщину в наушниках на станции Совхоз в Московской области. Погибшей оказалась 35-летняя уроженка Смоленской области, которая ожидала рождения ребенка.

По данным ряда СМИ, беременная женщина переходила железнодорожное полотно и не услышала звуков приближающегося поезда. От сильного удара у пострадавшей начались роды, однако врачам не удалось спасти жизнь ни матери, ни ребенка.

Установить личность погибшей удалось по справке. Выяснилось, что в июле 2022 года женщина вышла из колонии, где отбывала двухлетний срок за кражу.

Ранее поезд насмерть сбил 32-летнего мужчину на железнодорожной станции Гривно в Подольске, сообщало издание РИАМО.

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RusNewsToday24
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