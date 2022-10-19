Беременная уроженка Смоленской области погибла под колесами электрички в Подмосковье

Электричка насмерть сбила женщину в наушниках на станции Совхоз в Московской области. Погибшей оказалась 35-летняя уроженка Смоленской области, которая ожидала рождения ребенка.
По данным ряда СМИ, беременная женщина переходила железнодорожное полотно и не услышала звуков приближающегося поезда. От сильного удара у пострадавшей начались роды, однако врачам не удалось спасти жизнь ни матери, ни ребенка.
Установить личность погибшей удалось по справке. Выяснилось, что в июле 2022 года женщина вышла из колонии, где отбывала двухлетний срок за кражу.
Ранее поезд насмерть сбил 32-летнего мужчину на железнодорожной станции Гривно в Подольске, сообщало издание РИАМО.