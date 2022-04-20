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    Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang. На подиум вышли и другие бывшие “ангелы” Victoria’s Secret

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang. На подиум вышли и другие бывшие "ангелы" Victoria's Secret

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    Алессандра Амбросио

    Модель Адриана Лима, которая в феврале объявила о своей третьей беременности, вчера приняла участие в показе Alexander Wang в Лос-Анджелесе (это был первый очный показ дизайнера с 2019 года). Бывший “ангел” Victoria’s Secret появилась на подиуме в топе с открытым животом и высоких лакированных ботфортах. Также на подиум вышли ее коллеги по красочным бельевым шоу — модели Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол.

    Адриана ЛимаАдриана ЛимаАдриана Лима

    Лима и ее бойфренд, продюсер Андре Леммерс, недавно раскрыли пол ребенка — пара ожидает мальчика. У Лимы также есть две дочери, 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна, от бывшего мужа, баскетболиста Марко Ярича, с которым модель развелась в 2016 году. С Леммерсом Адриана начала встречаться, предположительно, в прошлом году — впервые они вышли в свет на Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. Их ребенок должен появиться на свет осенью. О личной жизни Леммерса до встречи с Лимой практически ничего не известно.

    Кэндис СвейнполКэндис СвейнполАлессандра АмбросиоАлессандра Амбросио


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Gettyimages.ru


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