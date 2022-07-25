Бензин дорожает на фоне сокращения производства

Биржевая стоимость бензина на прошлой неделе увеличилась около 10%, вернувшись к уровням середины марта. Это вызвано сокращением производства на перерабатывающих мощностях «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават» и Сургутском ЗСК. Рост оптовых цен пока не отразился на рознице, поскольку маржинальность АЗС остается на рекордных уровнях.

Ситуация с отказом зарубежных контрагентов от закупок почти не повлияла на экспорт дизтоплива в Европу, поскольку ему нет значимых альтернатив. Стоимость дизтоплива в РФ, напротив, находится на самых высоких годовых значениях в 57,7 тыс. руб. за тонну.

Нынешний рост цен на бензин может продолжиться и в августе, поскольку правительство с сентября хочет уменьшить выплаты по бензиновому демпферу, которые сейчас получают нефтекомпании за поставку этого вида топлива на внутренний рынок.





Стремительное удорожание бензина в оптовом канале было вызвано снижением предложения. Наиболее существенно сократил свое предложение «Газпром». Так, его заводы «Газпром нефтехим Салават» и Сургутский ЗСК, на которые обычно приходится порядка 15% совокупного объема биржевых продаж бензина, сократили среднюю суточную реализацию на 72%. С 14 по 20 июля выпуск автобензина на «Газпром нефтехим Салават» упал на 19% относительно первых 13 дней месяца, а на Сургутском ЗСК за аналогичный период продукт вообще не производился.

Средние цены на АИ-92 и АИ-95 на заправках пока не изменились. Чистая маржа АЗС при торговле АИ-92 и АИ-95 снизилась на 0,4 руб. и 1 руб. за литр соответственно, однако по-прежнему сохраняется на высоком уровне в 8,1 руб. и 8,5 руб. за литр.