Бенто-торт в домашних условиях: что это за десерт и как его готовить

В этом году день рождения праздновать не стала: дата не круглая, да и праздник пришелся на середину недели. Поэтому от этого дня не ждала никаких сюрпризов. Утром муж вручил букет, сыновья — открытку и поделки. А вот во время обеденного перерыва коллеги удивили. Вручили мне бенто-торт. Вот так сюрприз!
С таким видом десертов ранее знакома не была. Додумался ведь кто-то упаковать торт с ланч-бокс! Впрочем, подача действительно оригинальная и удобная. Что главное, не пришлось нести торт домой. Съела его с подругой во время обеда. Делюсь впечатлениями и мыслями по поводу десерта.
Что такое бенто-торт и для кого он предназначен
Бенто-торт — изобретение корейских кондитеров, которое с прошлого лета стремительно набирает популярность во всём мире. Тем не менее название десерта происходит из японского языка. «Бенто» японцы называют еду (перекус), упакованную в порционную коробку с крышкой.
Бенто-торт упаковывают в такую же коробочку из тонкого пенопласта. На внутренней стороне верхней крышки принято приклеивать скотчем свечку (в случае дня рождения). А саму упаковку перевязывают лентой. Торт рассчитан на 1–2 людей, поэтому весит от силы 400 г.
Из чего готовят торты для эгоистов
Чаще всего этот корейский десерт имеет круглую форму, но сладкие сердце или квадрат тоже встречаются. Бенто-торты украшают грубыми кремовыми мазками. При этом крем используют в основном масляный, чтобы держал форму. При изготовлении бенто-тортов кондитеры не брезгуют пищевыми красками.
Поскольку это десерт-перекус, он должен быть легким. Поэтому бенто-торты готовят в основном из бискита. Воздушную высокую основу начиняют как взбитыми сливками, так и джемом. Ну чем вам не торт королевы Виктории в современной подаче?
Бенто-торты дарят на дни рождения, годовщины и праздники по типу Дня святого Валентина и Хэллоуина. Это небольшая бюджетная выпечка, которую можете себе позволить каждый. А вам нравятся бенто-торты? Делитесь мнением!
Фото на превью: depositphotos.com.
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