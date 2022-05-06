Беннет заявил, что Путин обсудил с ним высказывание Лаврова о евреях в ходе телефонной беседы

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Президент России Владимир Путин объяснил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету значение слов главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о евреях.
Стоит отметить, что разговор главы российского государства и премьера состоялся по телефону. Беннет выразил благодарность Путину за его разъяснение по данному вопросу. Об этом сообщили в канцелярии израильского политического деятеля.
Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил Беннета с Днем независимости в Израиле. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.
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