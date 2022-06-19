Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

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Бен Стиллер
Голливудского актера Бена Стиллера (“Невероятная жизнь Уолтера Митти”, “Знакомство с родителями”) заметили на улицах Львова.
Видео с актером, прогуливающимся по центральной площади, быстро распространилось в соцсетях. Некоторым жителям города удалось сфотографироваться со звездой.
Бен Стиллер и жители Львова
Накануне Бен в качестве посла доброй воли ООН прибыл в Польшу, где встретился с украинскими беженцами.
Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться и делиться историями. <…> Каждый имеет право стремиться к безопасности,
— написал актер в своем инстаграме*.
Бен Стиллер в Польше
Бен Стиллер в Польше
В конце апреля с визитом во Львов приезжала Анджелина Джоли. В сети уже шутят, что Стиллер решил последовать ее примеру, чтобы отведать местных круассанов (Джоли посетила кафе “Львовские круассаны” — Прим. ред.).
“Там такие круассаны во Львове, ммм”“Эй, Бен, Анджелина передавала, что львовские круассаны — топ”“Ага, ага, а круассаны где, говоришь?”
* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Gettyimages.ru / Соцсети