Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

Бен Стиллер

Голливудского актера Бена Стиллера (“Невероятная жизнь Уолтера Митти”, “Знакомство с родителями”) заметили на улицах Львова.

Видео с актером, прогуливающимся по центральной площади, быстро распространилось в соцсетях. Некоторым жителям города удалось сфотографироваться со звездой.

Бен Стиллер и жители Львова

Накануне Бен в качестве посла доброй воли ООН прибыл в Польшу, где встретился с украинскими беженцами.

Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться и делиться историями. <…> Каждый имеет право стремиться к безопасности,

— написал актер в своем инстаграме*.

Бен Стиллер в Польше

Бен Стиллер в Польше

В конце апреля с визитом во Львов приезжала Анджелина Джоли. В сети уже шутят, что Стиллер решил последовать ее примеру, чтобы отведать местных круассанов (Джоли посетила кафе “Львовские круассаны” — Прим. ред.).

“Там такие круассаны во Львове, ммм” “Эй, Бен, Анджелина передавала, что львовские круассаны — топ” “Ага, ага, а круассаны где, говоришь?”

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