Белый дом сообщил о неизменной позиции США по поводу ситуации с Тайванем

Позиция Вашингтона по ситуации с Тайванем осталась прежней. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
По его словам, у Пекина нет причин беспокоится. Американский чиновник прокомментировал возможное военное усиление Китая вблизи островного государства.
«Нет причин для них для увеличения физического напряжения. Для этого нет причин, поскольку не изменилась политика США относительно Китая», — отметил Кирби.
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 29 июля отправилась в страны Азии. Однако посетит она Тайвань или нет пока неизвестно.