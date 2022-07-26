Белый дом сообщил о готовящихся телефонных переговорах Байдена и Си Цзиньпиня

Представители Белого дома сообщили о планах президента США Джо Байдена провести телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, звонок назначен на 28 июля.
Ожидается, что главы государств обсудят экономическое соперничество между странами. Кроме того, американский президент намерен затронуть ситуацию на Украине и на Тайване.
При этом член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что телефонные переговоры планировались уже давно. По его словам, у лидеров США и КНР есть много тем для разговора.
Одной из них также может стать готовящаяся поездка спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Ранее минобороны КНР предостерегло американскую чиновницу от посещения острова и пригрозило неприятными последствиями.