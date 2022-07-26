Белый дом сообщил, что у Байдена практически пропали симптомы коронавируса

Американский лидер Джо Байден практически полностью избавился от симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, что у президента США ранее был обнаружен положительный тест на COVID-19. Болезнь протекала без каких-либо серьезных симптомов. По словам лечащего врача Кевина О’Коннора, состояние Байдена быстро нормализовалось. Однако его еще некоторое время мучили сухой кашель и насморк.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова пришла в недоумение от того, что представители Белого дома публично обсуждают не только состояние заболевшего коронавирусом президента США, но и то, что у него в тарелке. Она задалась вопросом, кто же на самом деле контролирует страну.