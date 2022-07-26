Белый дом сообщил, что у Байдена практически пропали симптомы коронавируса

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова пришла в недоумение от того, что представители Белого дома публично обсуждают не только состояние заболевшего коронавирусом президента США, но и то, что у него в тарелке. Она задалась вопросом, кто же на самом деле контролирует страну.