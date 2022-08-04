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Белый дом подтвердил готовность США к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

Белый дом подтвердил готовность США к диалогу с Россией по контролю над вооружениями
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты готовы возобновить диалог с Россией касательно формирования новой системы контроля над вооружениями. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Джо Байдена.

Ранее соответствующие заявления делал и сам глава государства. Он также отметил, что Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе. Байден напомнил, что даже во времена холодной войны США и СССР продолжали сотрудничество ради общей стратегической стабильности.

Новая система контроля над вооружениями придет на замену СНВ-3. Срок ее действия истекает в 2026 году, передает URA.RU.

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