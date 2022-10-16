Белый дом открыто заявил о «победе над всеми врагами» в новой стратегии по безопасности

Кроме того, в стратегии указывается, что США должны укреплять свою военную мощь и достигать лидирующих позиций в мире путем дипломатии. Нужно усилить работу с союзниками и использовать национальные ресурсы ради вормирования нового миропорядка, отмечается в документе.