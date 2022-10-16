Белый дом открыто заявил о «победе над всеми врагами» в новой стратегии по безопасности

Президент США Джо Байден подписал новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, Документ опубликован на сайте Белого дома, в нем ясно указано на намерение сделать США доминирующей державой в мире.
В тексте говорится, что Вашингтон продолжит распространять свои воззрения на глобальной арене. Власти также пообещали в ближайшее время «победить всех врагов».
«Байден подписал новую Стратегию национальной безопасности. В документе США представлены в роли направляющей силы, которая стремится распространить свои воззрения на весь мир и победить всех конкурентов и врагов», — высказывали мнение аналитики.
Кроме того, в стратегии указывается, что США должны укреплять свою военную мощь и достигать лидирующих позиций в мире путем дипломатии. Нужно усилить работу с союзниками и использовать национальные ресурсы ради вормирования нового миропорядка, отмечается в документе.