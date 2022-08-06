Белый дом осудил администрацию штата Индиана за принятие закона об ограничении абортов

Белый дом осудил решение властей штата Индиана о принятии закона, ограничивающего аборты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Индиана стала первым штатом, принявшим закон об ограничении абортов. По словам Жан-Пьер, это решение должно стать «тревожным сигналом для американцев». Она подчеркнула, что Белый дом призвал Конгресс США восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.
«Конгресс должен немедленно действовать и принять закон, восстанавливающий гарантии как единственный способ в национальном масштабе обеспечить женщине право на выбор», — заявила она.
Отмечается, что изменения в законодательстве штата вступят в силу с середины сентября 2022 года. В настоящее время жительницы штата могут сделать аборт в течение 20 недель после оплодотворения.