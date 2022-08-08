Белый дом: лечащий врач Байдена позволил ему вернуться к публичной работе

Президент США Джо Байден вновь может заниматься очной работой, передали в Белом доме.
По информации пресс-службы, к такому выводу пришел лечащий врач американского лидера после соответствующих медицинских исследований.
«Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе», — указано в письме доктора.
Ранее журналисты CNN проинформировали, что состояние здоровья Джо Байдена вызывало серьезные опасения у первой леди США. Источники телеканала сообщили, что на самочувствие главы государства повлияли заболевание COVID-19, его показатели на политическом поле и спецоперация РФ на Украине.