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Белый дом: лечащий врач Байдена позволил ему вернуться к публичной работе

Белый дом: лечащий врач Байдена позволил ему вернуться к публичной работе
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден вновь может заниматься очной работой, передали в Белом доме.

По информации пресс-службы, к такому выводу пришел лечащий врач американского лидера после соответствующих медицинских исследований.

«Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе», — указано в письме доктора.

Ранее журналисты CNN проинформировали, что состояние здоровья Джо Байдена вызывало серьезные опасения у первой леди США. Источники телеканала сообщили, что на самочувствие главы государства повлияли заболевание COVID-19, его показатели на политическом поле и спецоперация РФ на Украине.

COVID-19 Байден США
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