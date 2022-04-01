Белый дом: встреча Путина и Байдена пока не планировалась

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Беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо
Байдена пока не планировалась. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого
дома Кейт Бедингфилд.
По словам представителя американского правительства,
контакты между РФ и США возможны. Однако для этого необходима деэскалация
ситуации на Украине.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины. Мирному населению ничего не угрожает.
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