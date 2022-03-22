Белый дом: власти США не просили американские компании покидать Россию

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Американские компании, покинувшие российский рынок, приняли
это решение самостоятельно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен
Псаки на брифинге.
При этом администрация Соединенных Штатов приветствовала
такое решение компаний. Однако требований от официальных властей организациям
не поступало.
«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать
шаги по выходу (из России. —Прим. ред.). Мы приветствовали тех, кто принял
такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила
Псаки.
Ранее российский рынок также покинула южнокорейская компания
LG. Производитель
отметил, что приостановит все поставки и будет следить за развитием событий,
передает телеканал «360».
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Минобороны РФ
неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.