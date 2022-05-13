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    Белый дом: США поддержат заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Белый дом: США поддержат заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

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    globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

    Соединенные Штаты пообещали поддержать заявки, которые направят Финляндия и Швеция на вступление в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.

    Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Окончательные решения страны должны принять уже в ближайшее время.

    Власти США готовы поддержать заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Чехия тоже положительно отреагировала на желание этих стран отказаться от нейтралитета.

    Недавно президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему финляндскому коллеге Саули Нийнисте. В ходе беседы стороны обсудили вступление в НАТО и оборону, передает URA.RU

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