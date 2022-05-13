Белый дом: США поддержат заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

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Соединенные Штаты пообещали поддержать заявки, которые направят Финляндия и Швеция на вступление в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Окончательные решения страны должны принять уже в ближайшее время.
Власти США готовы поддержать заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Чехия тоже положительно отреагировала на желание этих стран отказаться от нейтралитета.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему финляндскому коллеге Саули Нийнисте. В ходе беседы стороны обсудили вступление в НАТО и оборону, передает URA.RU.
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