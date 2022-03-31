Белый дом: США не готовы гарантировать безопасность Украины

pixabay.com  Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com 

Соединенные Штаты Америки пока не готовы конкретно говорить о гарантиях
безопасности для Украины. Об этом заявила директор по
коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Представитель Вашингтона отметила, что американская
сторона постоянно связывается с официальным Киевом. Однако США не могут
однозначно выразиться по этому вопросу.

«Мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности
стать гарантами безопасности для Украины», — сказала Бедингфилд.

Ранее
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает.

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