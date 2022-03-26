Белый дом пояснил слова Байдена о недопустимости дальнейшего правления Путина

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Президент США Джо Байден не имел в виду призыв к смене власти
в России во время своего выступления в Варшаве. Об этом заявил официальный
представитель Белого дома.
Байден подразумевал недопустимость осуществления президентом России Владимиром
Путиным власти над своими соседями и регионом, пояснил представитель. По его
словам, глава Белого дома не пытался призвать к смене власти в России.
«Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», — заявил в субботу в Белом доме.
Ранее во время выступления в Варшаве Байден заявил, что
«этот человек не может оставаться у власти», говоря о Владимире Путине. Он
также заявил, что доллар якобы стоит «двести российских рублей.
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