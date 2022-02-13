Белый дом подвел итоги телефонных переговоров Байдена и Зеленского

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался около 50 минут. Подробности беседы уточнили в Белом доме.

Байден в ходе переговоров подтвердил намерения США и дальше поддерживать суверенитет Украины. Представители Вашингтона и Киева договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения украинского кризиса.

«Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Президенты заявили о намерениях и дальше противостоять России. Байден подтвердил Зеленскому, что Вашингтон и союзники готовы к «быстрым и решительным» мерам против Москвы.

Переговоры Байдена и Зеленского прошли 13 февраля. Они продолжались с 11:06 до 11:57 по времени Восточного побережья США (с 19:06 до 19:57 по московскому времени).

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