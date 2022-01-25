Белый дом не согласился с мнением Украины об отсутствии эскалации на границе

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в рамках брифинга с представителями СМИ бездоказательно сообщила об эскалации обстановки на украинской границе, несмотря на заявления Киева.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов недавно сообщил, что у Киева отсутствуют основания говорить о планах России на «вторжение». Глава украинского государства Владимир Зеленский также заявил, что обстановка на территории востока страны находится под контролем. Однако этого оказалось мало для Псаки.

Официальный представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон видит разную «подготовку» на границе. Россия также якобы продолжает «агрессивную риторику». Однако Псаки решила не подкреплять собственные обвинения хотя бы одним весомым доказательством.

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