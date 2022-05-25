«Белые ночи» и «Дюны» стали лидерами антирейтинга пляжных зон в Петербурге

Летний сезон уже близко, однако далеко не все из 14 пляжей Курортного района одинаково любят петербуржцы. Журналисты составили антирейтинг, в который вошли пляжи «Белые ночи», «Дюны» и Новый.
Так, замыкает топ-3 самых плохих зон отдыха пляж «Белые ночи», прилегающий к одноименному санаторию. Горожане недовольны ограниченным временем посещения пляжа (08:30 до 22:00), отсутствием любых туалетных кабинок и маленьким количеством скамеек.
Новый пляж оказался на второй строчке антирейтинга. Петербуржцы не могут смириться с разбросанным по территории мусором, неширокими пляжами с «заболоченным лесом» и неприятным запахом по отливу вкупе с дохлой рыбой.
Первое место — пляж «Дюны». Он не нравится жителям Северной столицы тем, что считается нудистским, однако далеко не все в курсе. Эта особенность нередко приводит к конфузам и неловкостям, сообщает Peterburg2.