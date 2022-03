Белят ли смородину опытные дачники

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Каждую весну в обязательном порядке я обрабатываю побелкой плодовые деревья. А как же еще избавиться от вредителей, проживающих в коре? Они там зимуют, а весной просыпаются изголодавшимися и начинают поедать мои деревья. Не допущу такого! Из года в год задаюсь вопросом: белят ли смородину?

За ответом я обратилась к своему самому опытному соседу-дачнику. Он с удовольствием помогает мне правильно вести хозяйство и подсказывает интересные уловки. Уж у него много опыта за плечами! И в этот раз он рассказал, зачем и как белить смородину.

Белят ли смородину: зачем и как обрабатывать кусты

Оказывается, белить смородину не только можно, но и обязательно нужно! Таким образом вы не только уничтожите вредителей, но и защитите кусты от активных солнечных лучей весной. А вот осенью с помощью побелки вы убережете ветки от обледенений. Белить смородину нужно после того, как вы провели санитарную обрезку кустов.

Рецепты побелки для кустов смородины

Рецепт 1

Смешайте 1 кг гашеной извести с 0,5 кг глины и 0,5 кг навоза. По консистенции смесь должна быть похожа на жирную, густую сметану. Приготовленная побелка подходит для всех растений, но быстро смывается дождем.

Рецепт 2

Смешайте те же компоненты, что и в предыдущем рецепте, но вместо глины используйте клейстер. Его можно приготовить из воды и муки. Такая побелка не смывается дождем.

Рецепт 3

Смешайте 2 кг гашеной извести с 50 г клея для обоев и 6 л воды. Такой раствор тоже устойчив к дождю.

Помните, что побелка должна быть консистенции густой сметаны. Иначе она будет либо смываться, либо трескаться и отваливаться. Кроме того, дайте составу настояться пару часов, а только после этого приступайте к побелке кустов смородины. Белить нужно снизу вверх, чтобы не пропустить участки.

