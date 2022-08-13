Белоусов ожидает роста потребления в России с текущего года

Россия прошла пик спада потребления и теперь начнет политику роста. Такая тенденция продолжится и в 2023 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Политик во время выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта уточнил, что страна столкнулась с падением реальных доходов жителей, а также с сокращением товарооборота на фоне скачка инфляции. Но властям удалось остановить негативную тенденцию
«Где-то второй-третий квартал – это пик, мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно 8-9% (составит спад потребления, — Прим.ред.) Но тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается», — добавил Белоусов.
Он также предположил, что вышеуказанный показатель в 2023 году будет идти вверх, «ничего сверхъестественного не произойдет».