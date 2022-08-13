Белоусов ожидает роста потребления в России с текущего года

«Где-то второй-третий квартал – это пик, мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно 8-9% (составит спад потребления, — Прим.ред.) Но тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается», — добавил Белоусов.