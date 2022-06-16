Белоусов оценил комфортный для РФ курс рубля в 70–80 единиц за доллар

«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. <…> Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — отметил Белоусов.