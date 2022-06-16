Белоусов оценил комфортный для РФ курс рубля в 70–80 единиц за доллар

Нынешний курс российской валюты «переукреплен». Таким мнением поделился первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, текущий курс рубля является слишком высоким. Оптимальный показатель будет, когда доллар начнет торговаться в пределах 70–80 рублей.
«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. <…> Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — отметил Белоусов.
Помимо этого, он указал, что снижение ключевой ставки говорит о высокой инфляции в России, однако на сегодняшний день главными проблемами являются обмен с переукрепленным курсом рубля и потребность в стимулировании производства.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2022 ранее заявил, что вызовом для российской экономики является укрепляющийся рубль.