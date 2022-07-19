Белорусский суд приговорил россиянина к колонии за прыжки через Вечный огонь в Минске

В Минске суд вынес приговор по делу россиянина, который сфотографировался во время прыжка через Вечный огонь. Следующий год и один месяц мужчина проведет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел, когда хулиган приехал в Минск по рабочим вопросам. В один из дней во время прогулки с другом он проходил по Площади победы. Туристы сделали несколько фото, после чего россиянин попросил приятеля запечатлеть его прыгающим через Вечный огонь.
Против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РБ (хулиганство). Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима.