Белорусский суд приговорил россиянина к колонии за прыжки через Вечный огонь в Минске

Инцидент произошел, когда хулиган приехал в Минск по рабочим вопросам. В один из дней во время прогулки с другом он проходил по Площади победы. Туристы сделали несколько фото, после чего россиянин попросил приятеля запечатлеть его прыгающим через Вечный огонь.