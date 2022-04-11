Белорусские пограничники заявили об обстреле польскими военными пограничного пункта

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Белорусские пограничники заявили, что автодорожный пункт
пропуска Песчатка был обстрелян минувшей ночью польскими военными.
Противоправные действия со стороны Польши были зафиксированы камерами
видеонаблюдения.
Факт инцидента подтвердили представители Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь. После ЧП сотрудники белорусской
погранслужбы осмотрели модули пункта Песчатка и обнаружили там повреждения
стен, а также металлические шарики. Минск проинформировал Варшаву об инциденте
на границе.
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