Белорусские пограничники заявили об обстреле польскими военными пограничного пункта

Факт инцидента подтвердили представители Государственного

пограничного комитета Республики Беларусь. После ЧП сотрудники белорусской

погранслужбы осмотрели модули пункта Песчатка и обнаружили там повреждения

стен, а также металлические шарики. Минск проинформировал Варшаву об инциденте

на границе.