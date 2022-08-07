Белорусская газировка заменит продукцию Coca-Cola в России

Ушедшую с российского рынка Coca-Cola заменит компания из Белоруссии «Бела-Кола». Импортная продукция будет замещена без потери качества.
Безалкогольные напитки Coca-Cola и Pepsi ранее производились именно на белорусском предприятии. Благодаря этому сотрудники «Бела-Кола» получили технологии западной компании, передает телеканал СТВ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что мировой продовольственный кризис может сыграть на руку стране. По словам главы государства, происходящее дает возможность для саморазвития и самопрезентации аграриев на глобальной арене.