Белоруссия вслед за Россией легализует «cерый импорт»

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Белорусские власти приняли решение легализовать параллельный («cерый») импорт после того, как это успешно сделала Россия. Теперь ввозить оригинальную продукцию смогут не только правообладатели или дистрибуторы, но и любые импортёры.

В Белоруссии готовят законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Решение принято на фоне вводимых против Минска санкций из-за ситуации на Украине.





Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию “параллельного импорта” товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

Правительство Белоруссии

Добавляется, что эта временная мера будет направлена на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.

В России параллельный импорт легализовали в конце марта.