Белоруссия уведомила ОБСЕ о возобновлении верификации договора по контролю над вооружениями

Напомним, республика приостанавливала верификационную деятельности в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны, которые начали отказываться от проведения инспекций белорусскими делегатами. При этом Минск не прекращал соблюдать двусторонние договоренности.