Белоруссия уведомила ОБСЕ о возобновлении верификации договора по контролю над вооружениями

Белоруссия вернется к верификации договоров по контролю над вооружениями, о чем пресс-служба минобороны республики уведомила ОБСЕ 20 июня.
Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства. В Минске отметили, что принимать решения об иностранных инспекциях белорусских арсеналов будут «на паритетной основе».
«Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам-участникам ОБСЕ», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Напомним, республика приостанавливала верификационную деятельности в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны, которые начали отказываться от проведения инспекций белорусскими делегатами. При этом Минск не прекращал соблюдать двусторонние договоренности.