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Белоруссия решила платить по евробондам в национальной валюте

wikimedia.org / User 699 / CC BY-SA 4.0 
wikimedia.org / User 699 / CC BY-SA 4.0

Власти Белоруссии решили исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановление было принято совместно кабмином республики и Нацбанком. Однако договор предполагает и иные формы расчета, о которых информация не разглашается.

«Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — рассказали в пресс-службе.

Представители кабинета министров объяснили, что такой шаг стал вынужденным. Минск пошел на это, потому что не видит гарантий полноты и своевременности зачисления средств со стороны платежного агента и других участников расчетно-клирингового процесса.

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