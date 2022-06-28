Белоруссия решила платить по евробондам в национальной валюте

Власти Белоруссии решили исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Постановление было принято совместно кабмином республики и Нацбанком. Однако договор предполагает и иные формы расчета, о которых информация не разглашается.
«Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — рассказали в пресс-службе.
Представители кабинета министров объяснили, что такой шаг стал вынужденным. Минск пошел на это, потому что не видит гарантий полноты и своевременности зачисления средств со стороны платежного агента и других участников расчетно-клирингового процесса.