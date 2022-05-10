Белоруссия разворачивает силы специальных операций на границе с Украиной

«Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — отмечает Гулевича.