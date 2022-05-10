    В тренде

    Белоруссия разворачивает силы специальных операций на границе с Украиной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Белоруссия разворачивает силы специальных операций на границе с Украиной

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com.Комсомольская правда.Global Look Press

    Усиление Вооруженных сил Украины у белорусской границы нуждается в ответных мерах, заявил начальник генерального штаба республики Виктор Гулевич.

    Согласно сообщению чиновника, Минск вынужден развернуть подразделения сил спецоперации на юге страны на фоне создания 20-тысячной группировки ВСУ в приграничной с республикой зоне.

    «Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — отмечает Гулевича.

    По данным генштаба, на боевое дежурство на белорусско-украинскую границу направлены подразделения противовоздушной обороны, ракетные войска и артиллерийские расчеты.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »