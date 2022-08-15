Белоруссия и Россия занялись сразу тремя проектами в сфере импортозамещения

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия и Россия начинают реализацию трех из 14 совместных проектов в сфере импортозамещения. Они связаны с производством компонентов для автомобильной промышленности.

Один из ключевых элементов в том, что данная продукция имеет высокую потребность как у белорусских, так и у российских производителей. Именно по этому критерию образовались первые три проекта.

Роман Головченко





Первый проект связан с производством светового оборудования для автомобильной техники: «Проект будет реализован в Руденске (Минская область) на базе одного из предприятий. Это будет современная светодиодная оптика для всех видов транспортных средств».

Второй проект касается производства тормозных систем, а третий — создания кольцераскатного производства для нужд автопрома. Этим проектом займется “Белаз” на базе одного из предприятий в Оршанском районе, пояснил Головченко.