Белоруссия готовится стать частью китайской платежной системы UnionPay

«Мы торгуем с китайской

стороной, с китайскими партнерами зачастую в юанях, в их национальной валюте,

их это устраивает. У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы

будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там,

условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них,

переводя деньги по их системе», — уточнил Селиверстов.