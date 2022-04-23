Белоруссия готовится стать частью китайской платежной системы UnionPay

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Белоруссия находится на
завершающей стадии работ по подключению к китайской платежной системе UnionPay и в ближайшее время станет ее
частью, заявил министр финансов республики Юрий
Селиверстов.
По его словам, подключение
к UnionPay позволит ускорить
прохождение платежей, что будет способствовать возврату выручки и увеличению
налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, торговать и выплачивать
долги в валюте партнера или кредитора удобно.
«Мы торгуем с китайской
стороной, с китайскими партнерами зачастую в юанях, в их национальной валюте,
их это устраивает. У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы
будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там,
условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них,
переводя деньги по их системе», — уточнил Селиверстов.
Чем больше появится возможностей
для расчета в разных валютах, тем меньше будет риска и больше гарантий
выполнения обязательств. В таких условиях легче сотрудничать и
осуществлять платежи, добавил глава минфина.