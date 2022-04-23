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    Белоруссия готовится стать частью китайской платежной системы UnionPay

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Белоруссия готовится стать частью китайской платежной системы UnionPay

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    globallookpress/Zhang Shuo

    Белоруссия находится на
    завершающей стадии работ по подключению к китайской платежной системе UnionPay и в ближайшее время станет ее
    частью, заявил министр финансов республики Юрий
    Селиверстов.

    По его словам, подключение
    к UnionPay позволит ускорить
    прохождение платежей, что будет способствовать возврату выручки и увеличению
    налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, торговать и выплачивать
    долги в валюте партнера или кредитора удобно.

    «Мы торгуем с китайской
    стороной, с китайскими партнерами зачастую в юанях, в их национальной валюте,
    их это устраивает. У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы
    будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там,
    условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них,
    переводя деньги по их системе», — уточнил Селиверстов.

    Чем больше появится возможностей
    для расчета в разных валютах, тем меньше будет риска и больше гарантий
    выполнения обязательств. В таких условиях легче сотрудничать и
    осуществлять платежи, добавил глава минфина.

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