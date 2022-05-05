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    Белла Хадид стала амбассадором бренда Swarovski: новая кампания с участием модели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Белла Хадид стала амбассадором бренда Swarovski: новая кампания с участием модели

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    Новости моды





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    Белла Хадид

    Белла Хадид стала новым амбассадором бренда украшений Swarovski. В сети уже появилась первая красочная кампания с участием модели, за съемку которой отвечал знаменитый дуэт фотографов — Мерт Алас и Маркус Пигготт.

    Белла ХадидБелла ХадидБелла Хадид

    Белла Хадид

    На кадрах Белла представила новые творения креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт — сверкающие разноцветные колье, браслеты и серьги, напоминающие карамельки.

    Новая кампания рассчитана на новое поколение поклонников моды, ну а Хадид, по мнению Энгельберт, как никто другой, отражает дух новой моды.

    Она многогранный персонаж, который избегает рамок, правил и соответствия. Она легко переходит от спортивного стиля к гламурному, оставаясь при этом уверенной в себе девушкой,

    — прокомментировала креативный директор Swarovski.  

    Белла Хадид

    Белла Хадид

    Белла Хадид

    Белла Хадид


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Источник
    Dazed


    Фото
    Swarovski


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