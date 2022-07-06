«Белье носить перестала»: в Сети обсуждают внешний вид экстремально похудевшей Нетребко

Внешность Нетребко стала поводом для дискуссии среди поклонников. Одни отметили, что постройневшая и подтянувшаяся звезда оперы стала выглядеть лучше. Но некоторым показалось, что столь резкое похудение связано с проблемами со здоровьем. Другие же заметили, что артистка выложила фото без нижнего белья.