«Белье носить перестала»: в Сети обсуждают внешний вид экстремально похудевшей Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко поделилась новыми фото из Европы. Внешний вид знаменитости вызвал бурное обсуждение среди поклонников.
На опубликованных кадрах артистка выглядела очень довольной. Многие подписчики отметили, что звезда заметно похудела.
Внешность Нетребко стала поводом для дискуссии среди поклонников. Одни отметили, что постройневшая и подтянувшаяся звезда оперы стала выглядеть лучше. Но некоторым показалось, что столь резкое похудение связано с проблемами со здоровьем. Другие же заметили, что артистка выложила фото без нижнего белья.
«Совсем исхудала наша Аннушка на европейских харчах. Да еще и белье носить перестала», — с иронией написали авторы Telegram-канала «НеМалахов».
На данный момент Нетребко живет в Австрии и путешествует по Европе. Недавно выяснилось, что оперная певица решила продать свой особняк, который находится в Вене.