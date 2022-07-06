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«Белье носить перестала»: в Сети обсуждают внешний вид экстремально похудевшей Нетребко

globallookpress/imago stock&people
globallookpress/imago stock&people

Оперная певица Анна Нетребко поделилась новыми фото из Европы. Внешний вид знаменитости вызвал бурное обсуждение среди поклонников.

На опубликованных кадрах артистка выглядела очень довольной. Многие подписчики отметили, что звезда заметно похудела.

Внешность Нетребко стала поводом для дискуссии среди поклонников. Одни отметили, что постройневшая и подтянувшаяся звезда оперы стала выглядеть лучше. Но некоторым показалось, что столь резкое похудение связано с проблемами со здоровьем. Другие же заметили, что артистка выложила фото без нижнего белья.

Pr scr instagram*.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) /anna_netrebko_yusi_tiago
Pr scr instagram*.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) /anna_netrebko_yusi_tiago

«Совсем исхудала наша Аннушка на европейских харчах. Да еще и белье носить перестала», — с иронией написали авторы Telegram-канала «НеМалахов».

На данный момент Нетребко живет в Австрии и путешествует по Европе. Недавно выяснилось, что оперная певица решила продать свой особняк, который находится в Вене.

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RusNewsToday24
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