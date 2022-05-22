Бегун финишировал на Бруклинском марафоне в Нью-Йорке и умер

Бегун скончался в больнице Нью-Йорка после финиша на Бруклинском марафоне. Еще 15 человек пострадали во время забега, сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.
По предварительной информации, мужчина потерял сознание на финише, после чего пострадавшего госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, 30-летний американец скончался в медицинском учреждении. У других четырех бегунов были диагностированы травмы. Организаторы марафона отметили, что мероприятие проходило в «не по сезону теплых условиях».
«Это было жестоко. Последние пять миль были очень тяжелыми для бегуна. Просто нигде нет тени. Это определенно был один из тех дней, когда нужно замедлиться», — рассказала одна из участников забега.
Девушка прошла последний этап марафона пешком. Во время соревнований в Бруклине было плюс 22 градуса и влажность порядка 74%.