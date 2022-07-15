Бедрос Киркоров заступился за уехавшую из России Пугачеву, но резко раскритиковал Максима Галкина: “Я бы так не поступил”

Алла Пугачева и Максим Галкин

Отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, поддержал Аллу Пугачеву, которую критикуют за отъезд из России: певица уехала в Израиль вместе с мужем и детьми в конце февраля.

Сама Пугачева заявила, что Россию они покинули не навсегда, а к осени планируют вернуться: детям нужно пойти в школу.

Решение Пугачевой прокомментировал журналистам ее бывший свекор. Он заявил, что певица сама решает, что ей делать. Кроме того, он отметил, что, если Пугачева уехала, у нее есть на это серьезная причина.

Что касается Аллы Пугачевой — это ее собственное дело. Она сказала: “Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине”. Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Хочешь — уезжай, не хочешь — не уезжай, ничего страшного. Она решила за себя. Пусть думают, что она теряет здесь своих зрителей, теряет многое. Но это ее дело. Она так захотела, но, насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо, — заявил Бедрос Киркоров изданию “Комсомольская правда”.

А вот действия супруга Пугачевой, Максима Галкина, Бедрос Киркоров осудил и отметил, что не согласен с его позицией.

Я бы не поступил так, как он. Никогда, — заявил он.

Ранее его сын, Филипп Киркоров, вступился за Галкина перед Маргаритой Симоньян, которая назвала Максима “геем, женившимся на пожилой женщине для отвода глаз, личного обогащения и пути в карьере”.

После отъезда из России Пугачеву и Галкина резко осудили поклонники и коллеги. Так, на телецентре “Останкино” даже оставили оскорбительное послание в адрес Примадонны. Многие коллеги заступились за Пугачеву: так, ее бывший зять Владимир Пресняков призвал россиян прекратить “охоту на ведьм”.

Самого Галкина, который сейчас дает концерты в Израиле и Литве, осуждают за эмиграцию и политические шутки и называют “предателем Родины”. Сам Галкин ответил на эти обвинения и заявил, что никогда не оскорблял Россию.