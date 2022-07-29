Новости0

Бедрос Киркоров: Игорь Крутой борется с серьезной болезнью

Бедрос Киркоров: Игорь Крутой борется с серьезной болезнью
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Бедрос Киркоров заявил, что композитор Игорь Крутой борется с серьезной болезнью. Однако исполнитель не скажет о ее названии из принципа, сообщил портал BLITZ+.

Подписчики Крутого в соцсетях в последнее время стали обращать внимание на отсутствие кумира в медийном пространстве. Бедрос Киркоров пролил свет на ситуацию.

Певец отметил, что Игорь Крутой вместе с близким человеком борется с недугом, и ему не до соцсетей, сообщил портал. Певец назвал Крутого настоящим борцом и даже сравнил его с исполнителем Иосифом Кобзоном.

Ранее певица Лайма Вайкуле опубликовала фото, повергшее фанатов в шок, сообщает «360». Поклонников удивило то, что исполнительница скрыла волосы платком. Многие предположили, что Вайкуле борется с рецидивом онкологического заболевания.

бедрос киркоров болезнь игорь крутой
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.