Бедрос Киркоров: Игорь Крутой борется с серьезной болезнью

Певец Бедрос Киркоров заявил, что композитор Игорь Крутой борется с серьезной болезнью. Однако исполнитель не скажет о ее названии из принципа, сообщил портал BLITZ+.
Подписчики Крутого в соцсетях в последнее время стали обращать внимание на отсутствие кумира в медийном пространстве. Бедрос Киркоров пролил свет на ситуацию.
Певец отметил, что Игорь Крутой вместе с близким человеком борется с недугом, и ему не до соцсетей, сообщил портал. Певец назвал Крутого настоящим борцом и даже сравнил его с исполнителем Иосифом Кобзоном.
Ранее певица Лайма Вайкуле опубликовала фото, повергшее фанатов в шок, сообщает «360». Поклонников удивило то, что исполнительница скрыла волосы платком. Многие предположили, что Вайкуле борется с рецидивом онкологического заболевания.