Бедрос Киркоров: Алла Пугачева покинула Россию из-за болезни

Певица Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России в начале марта. В чем причина отъезда, рассказал «Комсомольской правде» болгарский исполнитель Бедрос Киркоров.
Примадонна несколько месяцев жила в Израиле с шоуменом Максимом Галкиным и детьми. Резких высказываний относительно России певица не высказывала и заявляла, что вернется в Москву к осени.
После отъезда Пугачева и Галкин регулярно подвергаются нападкам со стороны поклонников. Недавно за исполнительницу заступился поп-король Филипп Киркоров, а затем и его отец.
«Она сказала: “Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине”. Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Она решила за себя. Пусть думает, что она теряет здесь своих зрителей, теряет многое. Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни», — добавил Бедрос Киркоров.
А вот позицию Максима Галкина болгарский певец до конца не понял. По мнению Бедроса Киркорова, шоумен высказывается слишком «завуалировано».