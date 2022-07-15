Бедрос Киркоров: Алла Пугачева покинула Россию из-за болезни

«Она сказала: “Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине”. Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Она решила за себя. Пусть думает, что она теряет здесь своих зрителей, теряет многое. Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни», — добавил Бедрос Киркоров.