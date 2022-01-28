«Бедный студент» станет пережитком прошлого: в Госдуме рассказали, когда повысят стипендии

Вопрос о повышении стипендий студентам обсудили на заседании Госдумы РФ 26 января, сообщила пресс-служба депутата Сергея Миронова. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Народными Новостями», почему российских студентов необходимо поддерживать и когда ждать реальных шагов в этом направлении.

«Господа, давайте повысим стипендию студентам! Разве можно сегодня прожить на максимальную стипендию в 3 тысячи рублей? Помимо увеличения стипендии, мы предлагаем закрепить в законодательстве положение о том, что стипендия — это денежная выплата для поддержания достойного уровня жизни студентов в период обучения в вузе», — отметил один из авторов правовой инициативы Сергей Миронов.

По мнению парламентария, стипендия студента должна соответствовать прожиточному минимуму. Действительно, сложно спорить с тем, что 3000 рублей — крайне небольшая сумма, говорит Светлана Бессараб, однако бюджет на 2022 год уже сформирован и утвержден, поэтому изыскать значительные средства на реализацию весьма объемного проекта будет непросто.

«Это поддержит студентов, я с этим согласна. Другое дело, сколько это будет стоить. Необходимо все внимательно просчитать. Бюджет уже сформирован, поэтому поздно рассматривать подобное предложение, только если с учетом корректировки указанного бюджета», — отметила наша собеседница.

Студентам необходимо помогать, считает депутат Бессараб. Она отметила, что зачастую эта группа молодых людей находится в крайне затруднительном финансовом положении, часто вынуждена подрабатывать, брать кредиты и так далее. Все это отражается на учебе.

«Думаю, нужно помогать студентам в любом случае. Не сделав образование стимулом для дальнейшего карьерного роста, получения хорошего дохода молодыми людьми сегодня, завтра мы не получим молодых специалистов. Далеко не каждый ребенок может рассчитывать на помощь из дома, поэтому студенты часто вынуждены подрабатывать или жить в очень стесненных обстоятельствах. Так было всегда: студенты, причем не только в России — далеко не самая обеспеченная часть населения», — констатировала депутат.

Реализовать законопроект о значительном увеличении стипендий можно, но необходимо тщательно подсчитать, какая сумма потребуется, добавила Бессараб.

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