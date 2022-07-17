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BBC: еще один британский наемник попал в плен ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

BBC: еще один британский наемник попал в плен ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
pxhere.com

ВС РФ в ходе выполнения боевых задач на Украине захватили в плен наемника, поданного Британии. Об этом сообщила корпорация BBC.

Речь идет о 59-летнем Джоне Хардиге, еще в 2018 году он в качестве парамедика вступил в ряды украинского националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).

В плен Хардинг попал в мае 2022 года во время боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Его личность на одном из видео подтвердили родственники, а сотрудники МИД Великобритании держали с ним связь.

Ранее американский наемник рассказал, что «искателей славы» на Украине ждет ранение или смерть, поэтому перед поездкой в эту страну следует задуматься о ценности собственных жизней.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
великобритания наемник плен спецоперация вс рф Украина
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RusNewsToday24
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