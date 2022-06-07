Базовый MacBook Air на SoC M2 за 1200 долларов может разочаровать своими характеристиками. Он получил SSD объемом 256 ГБ и 8 ГБ «унифицированной» памяти

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После того, как Apple представила новый MacBook Air в ходе официальной части конференции WWDC 2022, компания обновила официальный сайт – на нем появились параметры новинки. Увы, тех, кто смотрел презентацию в YouTube, характеристики базовой версии могут разочаровать.





Дело в том, что во время официальной части Apple сосредоточила внимание на максимальных параметрах, и они действительно выглядят привлекательно: 24 ГБ «унифицированной» памяти, 10-ядерный GPU, SSD до 2 ТБ. По факту же в базовой версии ничего этого нет.

Так, за 1200 долларов предлагается MacBook Air с 8 ГБ памяти, SSD объемом 256 ГБ и 8-ядерным GPU, а в комплект поставки входит адаптер с одним портом, выдающий 30 Вт мощности. Вторая версия за 1500 долларов выглядит уже привлекательнее за счет 10-ядерного GPU и SSD объемом 512 ГБ, а еще тут новый блок питания с двумя портами USB-C и выдающий мощность 35 Вт. Но памяти LPDDR5 по-прежнему всего 8 ГБ.





А сколько же придется отдать за MacBook Air, о котором шла речь во время анонса, то есть за максимальную конфигурацию? 2500 долларов. Из них доплата за дополнительные 16 ГБ памяти составляет 400 долларов, а доплата за дополнительные 1,5 ТБ SSD – 600 долларов. К слову, ускоренная зарядка (на 50% за полчаса подключения к сети) возможна только с блоком питания, выдающим 67 Вт мощности, но доплату за него Apple не требует.