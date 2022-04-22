База украинских националистов из «Азова» в Мариуполе превратилась в руины

Корреспондент РИА

Новости отмечает, что база «Азова» превратилась в руины после ракетных и

артиллерийских обстрелов. На территории объекта ничего не уцелело, повсюду

разбросаны боеприпасы в огромных количествах, что опровергает утверждения Киева

об ударах по гражданскому объекту.