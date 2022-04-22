База украинских националистов из «Азова» в Мариуполе превратилась в руины

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Удары высокоточного оружия практически полностью разрушили базу
участников националистического батальона «Азов» (в отношении некоторых
представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) в Мариуполе.
Корреспондент РИА
Новости отмечает, что база «Азова» превратилась в руины после ракетных и
артиллерийских обстрелов. На территории объекта ничего не уцелело, повсюду
разбросаны боеприпасы в огромных количествах, что опровергает утверждения Киева
об ударах по гражданскому объекту.
Известно, что в настоящее время боевики «Азова» и других
националистических группировок все еще остаются запертыми в подземных
катакомбах металлургического комбината «Азовсталь».
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