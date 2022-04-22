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    База украинских националистов из «Азова» в Мариуполе превратилась в руины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    База украинских националистов из «Азова» в Мариуполе превратилась в руины

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    globallookpress/imago stock&people

    Удары высокоточного оружия практически полностью разрушили базу
    участников националистического батальона «Азов» (в отношении некоторых
    представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) в Мариуполе.

    Корреспондент РИА
    Новости     отмечает, что база «Азова» превратилась в руины после ракетных и
    артиллерийских обстрелов. На территории объекта ничего не уцелело, повсюду
    разбросаны боеприпасы в огромных количествах, что опровергает утверждения Киева
    об ударах по гражданскому объекту.

    Известно, что в настоящее время боевики «Азова» и других
    националистических группировок все еще остаются запертыми в подземных
    катакомбах металлургического комбината «Азовсталь».      

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