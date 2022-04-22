Baza: на автора статьи про “провалившихся русских” Илью Красильщика завели уголовное дело по статье “о фейках”

Илья Красильщик

В отношении журналиста и менеджера Ильи Красильщика возбудили уголовное дело по статье о “фейках о российской армии” (ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщают телеграм-каналы Baza, “Осторожно, новости” и “112”. Поводом, по данным каналов, послужила публикация Красильщика о событиях в украинском городе Буча. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Официального подтверждения этой новости пока нет. Телеграм-канал “Медузы” (признано СМИ-иноагентом) приводит информацию, что сам Красильщик узнал о деле из телеграма и “ничего никто ему не сообщал”.

Ранее Красильщик активно осуждал военную спецоперацию России на Украине и даже написал в The New York Times статью о том, что “русские провалились как нация”. Данный материал бурно обсуждался в сети, а ряд знаменитостей, в том числе Настя Ивлеева и Ксения Собчак, раскритиковали Красильщика за такие обобщения.

В тексте Красильщик отмечал, что на всех “лежит ответственность за случившееся” и “весь мир считает россиян преступной нацией”. Позднее он ответил на критику своей статьи в сети и призвал всех “перестать изолироваться друг от друга”. Сейчас Красильщик находится в Грузии. Недавно в сети также появлялась информация, что он по-прежнему работает в “Яндексе” штатным сотрудником и является руководителем в подразделении “Яндекс.Лавки”, хотя ранее заявлял, что покинул пост.

Сам Красильщик недавно объявлял сбор средств, чтобы оплачивать услуги 14 человек, которые сейчас бесплатно ведут его соцсети. Недавно в сети также иронизировали над тем, что после статьи в The New York Times Красильщик стал таким популярным, что в один день вышло сразу три интервью с ним.