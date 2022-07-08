Baza: дочь главы курорта “Роза Хутор” задержали на таможне с украшениями Louis Vuitton с “Z-символикой”. Ее подозревают в контрабанде

Алисия Викандер в рекламе украшений Louis Vuitton

Телеграм-канал Baza сообщает, что дочь председателя совета директоров курорта “Роза Хутор” Сергея Бачина задержали на таможне в аэропорту Внуково. Анна Бачина пыталась ввезти несколько комплектов украшений из новой коллекции Volt бренда Louis Vuitton. Именно эту линейку несколько месяцев назад раскритиковали в сети из-за символа, напоминающего букву Z (на самом деле знак символизировал молнию и слитые воедино инициалы бренда). Тогда бренд обвинили в поддержке спецоперации России на Украине и неуместном использовании символа.

По данным таможни, Анна Бачина везла с собой три кольца, три пары серег, два колье и три браслета. После проведения экспертизы данный ювелирный набор оценили в 4,5 млн рублей. В Москву Бачина прилетела из США с пересадкой в Стамбуле. Где именно были приобретены украшения, не сообщается. Украшения девушка не задекларировала, что является нарушением, так как согласно УК РФ с 2018 года дорогие часы и украшения стоимостью более 1 млн рублей должны быть задекларированы, иначе их провоз приравнивается к контрабанде.

Скриншот телеграм-канала Baza

Судя по сообщению Baza, инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только сейчас, когда была проведена оценка ценностей. Теперь полиция проводит проверку по статье о контрабанде. По ней Анне может грозить срок от трех до семи лет. Украшения девушке пока не вернули.

Когда папа — председатель совета директоров “Розы Хутор” попросил захватить из Штатов тематических украшений на подарки женам важных друзей и партнеров, а зря. Таможня не дала добро,

— прокомментировали новость в телеграм-канале “Антиглянец”.

Алисия Викандер в кампании Louis Vuitton Volt

58-летний Сергей Бачин был президентом компании, которая занималась строительством олимпийских объектов на курорте “Роза Хутор” и многофункционального гостинично-рекреационного комплекса в центральной части Сочи. В настоящее время он является председателем совета директоров горного курорта “Роза Хутор”. Бачин также инвестирует в другие туристические объекты, в том числе в Завидове, в Ярославской области и на Камчатке.

Сергей Бачин (на втором плане)